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16.10.2026 06:37:00
Primo Global legte Quartalsergebnis vor
Primo Global gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 72.23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16.45 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 8.30 Milliarden JPY gegenüber 7.53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Primo Global hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 273.23 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 204.25 JPY je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.75 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31.57 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 28.00 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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