Primo Brands: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Primo Brands veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1.80 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Primo Brands 1.73 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch