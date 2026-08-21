Primeton Information Technologies, A präsentierte Quartalsergebnisse

Primeton Information Technologies, A präsentierte am 20.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.18 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23.33 Prozent zurück. Hier wurden 47.5 Millionen CNY gegenüber 61.9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch