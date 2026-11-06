Primerica: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Primerica lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 6.76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6.35 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 885.9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Primerica 854.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch