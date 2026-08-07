Primerica öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Primerica hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 6.45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Primerica 5.40 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.14 Prozent auf 849.5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 808.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch