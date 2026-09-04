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04.09.2026 19:27:36
Primeo Energie verhandelt mit neuem Frankreich-Partner
Münchenstein (awp) - Der Energieversorger Primeo Energie sucht einen neuen Partner für sein Geschäft in Frankreich. Mit der Crédit Agricole Transitions & Énergies seien "exklusive Verhandlungen" über eine Beteiligung an Primeo Energie France aufgenommen worden, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit.
Den Plänen zufolge soll die Tochter der französischen Bank Crédit Agricole 50 Prozent an Primeo Energie France übernehmen. Die zweite Hälfte bleibt in den Händen von Primeo Energie Schweiz, die derzeit 65 Prozent an seiner französischen Tochter hält. Die restlichen 35 Prozent besitzt das französische Energieunternehmen Qair.
Die geplante Transaktion soll die weitere Entwicklung des Frankreichgeschäfts unterstützen, hiess es weiter. "Crédit Agricole ist gemessen an der Bilanzsumme die zehntgrösste Bank der Welt. Das Interesse eines so bedeutenden Akteurs unterstreicht die Robustheit des Geschäftsmodells von Primeo Energie France", wird Benoît Doin, Geschäftsführer Primeo Energie Schweiz, in der Mitteilung zitiert.
Die geplante Transaktion hängt laut den Angaben noch vom Abschluss der Verhandlungen, den erforderlichen Konsultationen und den behördlichen Genehmigungen ab. Der Vollzug sei für das zweite Halbjahr 2026 vorgesehen.
mk/cg
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