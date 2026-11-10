Primeo Energie übernimmt Mehrheit an zwei Wärmeunternehmen

Münchenstein (awp) - Primeo Energie baut sein Wärmegeschäft mit zwei Übernahmen aus. Der Energieversorger erwirbt Mehrheitsbeteiligungen an der Renercon Energie AG und der Renercon Huttwil AG. Finanzielle Angaben zu den Transaktionen wurden in einer Mitteilung vom Dienstag nicht gemacht.

Konkret übernimmt Primeo Energie rund 97 Prozent der Renercon Energie AG und rund 70 Prozent der Renercon Huttwil AG. Die Anteile gehörten bisher dem von Swiss Life Asset Managers verwalteten Infrastrukturfonds UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 2.

Mit den Übernahmen erweitert Primeo Energie laut den Angaben ihr Portfolio um vier Wärmeverbünde in den Kantonen Zürich und Bern. Diese befinden sich in Bonstetten, Hedingen, Eglisau und Huttwil und versorgen insgesamt rund 1900 Wohneinheiten sowie öffentliche Einrichtungen und Unternehmen mit Wärme. Zum Einsatz kämen überwiegend erneuerbare Energieträger, insbesondere regionales Holz.

Die beiden übernommenen Unternehmen bleiben laut Mitteilung eigenständig, auch die bisherigen Minderheitsaktionäre bleiben beteiligt. Für die Kunden und ihre bestehenden Wärmelieferverträge ändere sich nichts.

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