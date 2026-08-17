Primeenergy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Primeenergy veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Primeenergy ein EPS von 1.33 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 40.3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch