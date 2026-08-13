Prime Urban Development India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Prime Urban Development India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0.070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch