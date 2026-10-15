PRIME STRATEGY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PRIME STRATEGY hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6.88 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15.46 Prozent auf 241.4 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 209.1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch