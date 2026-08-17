Prime Office AS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Prime Office AS stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.01 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Prime Office AS ein EPS von 1.67 DKK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 49.7 Millionen DKK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51.0 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch