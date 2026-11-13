Prime Office AS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Prime Office AS lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.75 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Prime Office AS ein Ergebnis je Aktie von 2.66 DKK vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50.2 Millionen DKK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 49.7 Millionen DKK.

Redaktion finanzen.ch