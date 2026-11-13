Prime Living Pref B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Prime Living Pref B äusserte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 SEK gegenüber 0.090 SEK im Vorjahresquartal.

Prime Living Pref B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117.9 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114.7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch