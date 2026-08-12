Prime Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Prime Industries hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Prime Industries im vergangenen Quartal 94.0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1030.69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Prime Industries 8.3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch