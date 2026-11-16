Prime Focus: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Prime Focus hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.62 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.100 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34.74 Prozent auf 14.29 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch