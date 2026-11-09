Prime Customer Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Prime Customer Services stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.20 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.33 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 803.9 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21.06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Prime Customer Services einen Umsatz von 664.0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch