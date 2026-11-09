Prima Plastics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Prima Plastics präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.77 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24.00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 494.2 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 375.6 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch