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12.08.2026 06:37:00
Prima Plastics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Prima Plastics hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.65 INR. Im Vorjahresviertel hatte Prima Plastics 2.89 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Prima Plastics 401.1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14.91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 471.4 Millionen INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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