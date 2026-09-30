Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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01.10.2026 00:00:00
Pril bringt erstes Airfryer Kraftspray auf den Markt
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
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12:26
|Schwacher Handel: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
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09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
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30.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
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30.09.26
|Market-Perform von Bernstein Research für Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
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30.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
30.09.26
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX tiefer - 25'000-Punkte-Marke im Blick -- US-Börsen niedriger -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.