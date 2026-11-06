Pricol hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pricol hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 6.99 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5.25 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34.71 Prozent auf 13.56 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch