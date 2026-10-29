Pricesmart legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pricesmart hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.21 USD gegenüber 1.02 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.52 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pricesmart einen Umsatz von 1.33 Milliarden USD eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.40 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 4.82 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Pricesmart mit einem Umsatz von insgesamt 5.88 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5.27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11.50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch