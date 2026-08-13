Prevest Denpro: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Prevest Denpro präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4.70 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.67 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 190.7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157.7 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch