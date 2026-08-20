Pretiu a Aktie 4862332 / CH0048623323
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Blick in die Bücher
|
20.08.2026 09:32:00
Pretium Real Estate Fund stärkt Kapitalbasis im Halbjahr weiter - Aktie im Fokus
Der Pretium Real Estate Fund zeigt sich mit der Entwicklung im ersten Semester zufrieden.
Mietzinseinnahmen von 6,17 Millionen Franken führten zu einem Nettoertrag von 3,39 Millionen und einem Gesamterfolg von 3,74 Millionen. Die durchschnittliche Verzinsung des Fremdkapitals konnte auf 0,75 Prozent gesenkt werden.
Das Gesamtfondsvermögen belief sich per Ende Juni auf 418,7 Millionen Franken und das Nettofondsvermögen auf 282,1 Millionen. Der Marktwert des Immobilienportfolios lag bei 401,2 Millionen und damit leicht über dem Stand von Ende 2025.
Das Portfolio umfasst 13 Liegenschaften mit insgesamt 423 Wohnungen und weist einen hohen Wohnanteil sowie eine breite Diversifikation auf. Bei mehreren Liegenschaften konnte die Leerstandsquote gesenkt werden. So sank sie bei der Liegenschaft Hönggerstrasse 40/Röschibachstrasse 22 in Zürich auf 0,6 Prozent von zuvor 2,0 Prozent. Bei der Lerzenstrasse 10 in Dietikon ging der Leerstand auf 30,9 von 33,9 Prozent zurück. Aufgrund bereits abgeschlossener Mietverträge erwartet Pretium im dritten Quartal eine weitere Reduktion auf knapp 29 Prozent.
Mit der Kapitalerhöhung und der Kotierung an der SIX Swiss Exchange im Mai sei zudem die Basis für die weitere Entwicklung des Fonds gestärkt worden, heisst es in der Mitteilung. Die Kapitalerhöhung von rund 47 Millionen Franken wurde zur Reduktion der Fremdfinanzierung eingesetzt. Die Fremdfinanzierungsquote lag bei 22,44 Prozent per 30. Juni.
Damit verfüge der Fonds über eine solide Kapitalstruktur und finanzielle Flexibilität für einen weiteren selektiven Portfolioausbau. Für gezielte Akquisitionen steht laut Pretium eine Investitionskapazität von rund 42 Millionen Franken zur Verfügung.
hr/to
Frauenfeld (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pretium AG (A)
|
13.04.26
|SIX-Listing voraus: Pretium Real Estate Fund plant Kotierung (AWP)
Analysen zu Pretium AG (A)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.