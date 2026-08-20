Pretium Real Estate Fund stärkt Kapitalbasis im Halbjahr weiter - Aktie im Fokus

Insbesondere die Vermietungssituation habe sich positiv entwickelt, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit.

Mietzinseinnahmen von 6,17 Millionen Franken führten zu einem Nettoertrag von 3,39 Millionen und einem Gesamterfolg von 3,74 Millionen. Die durchschnittliche Verzinsung des Fremdkapitals konnte auf 0,75 Prozent gesenkt werden.

Das Gesamtfondsvermögen belief sich per Ende Juni auf 418,7 Millionen Franken und das Nettofondsvermögen auf 282,1 Millionen. Der Marktwert des Immobilienportfolios lag bei 401,2 Millionen und damit leicht über dem Stand von Ende 2025.

Das Portfolio umfasst 13 Liegenschaften mit insgesamt 423 Wohnungen und weist einen hohen Wohnanteil sowie eine breite Diversifikation auf. Bei mehreren Liegenschaften konnte die Leerstandsquote gesenkt werden. So sank sie bei der Liegenschaft Hönggerstrasse 40/Röschibachstrasse 22 in Zürich auf 0,6 Prozent von zuvor 2,0 Prozent. Bei der Lerzenstrasse 10 in Dietikon ging der Leerstand auf 30,9 von 33,9 Prozent zurück. Aufgrund bereits abgeschlossener Mietverträge erwartet Pretium im dritten Quartal eine weitere Reduktion auf knapp 29 Prozent.

Mit der Kapitalerhöhung und der Kotierung an der SIX Swiss Exchange im Mai sei zudem die Basis für die weitere Entwicklung des Fonds gestärkt worden, heisst es in der Mitteilung. Die Kapitalerhöhung von rund 47 Millionen Franken wurde zur Reduktion der Fremdfinanzierung eingesetzt. Die Fremdfinanzierungsquote lag bei 22,44 Prozent per 30. Juni.

Damit verfüge der Fonds über eine solide Kapitalstruktur und finanzielle Flexibilität für einen weiteren selektiven Portfolioausbau. Für gezielte Akquisitionen steht laut Pretium eine Investitionskapazität von rund 42 Millionen Franken zur Verfügung.

hr/to

Frauenfeld (awp)