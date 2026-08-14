Presurance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Presurance hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Presurance 1.19 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43.34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch