Prestigieux prix pour les éviers campagnards BLANCO VINTERA(MC)

Une formidable reconnaissance pour l'intégration réussie de fonctionnalités moderne et de touches de tradition

TORONTO, 20 juillet 2021 /CNW/ - BLANCO est fière d'annoncer que sa collection d'éviers BLANCO VINTERA s'est récemment mérité deux prix de conception, soit un Red Dot Award 2021 , ainsi qu'un iF Design Award 2021 . Ces prestigieux prix de l'industrie, qui récompensent les récents designs les plus remarquables pour une variété de produits, illustrent l'engagement de BLANCO envers une démarche de conception de haut niveau et l'excellence de nos produits.

Cette année, les Red Dot et iF Design Awards ont respectivement évalué plus de 18 000 et 10 000 produits. Ces deux concours d'envergure internationale comportent un jury composé d'experts de l'industrie en provenance du monde entier, un gage de la réelle qualité des produits se méritant un prix. La collection BLANCO VINTERA a mérité les éloges des deux jurys, notamment pour son regard contemporain sur l'évier traditionnel d'inspiration campagnarde.

« Nous sommes très heureux et incroyablement honorés de voir notre collection BLANCO VINTERA ainsi reconnue par des prix Red Dot et iF Design Awards », s'enthousiasme Edyta Drutis, directrice de la marque et des communications de BLANCO pour l'Amérique du Nord. « Nos produits primés VINTERA incorporent l'agréable touche visuelle d'éviers d'antan aux détails frais et fonctionnels requis dans les cuisines modernes d'aujourd'hui ».

La collection BLANCO VINTERA ne constitue qu'une seule des nombreuses familles d'éviers de cuisine BLANCO comportant des modèles fabriqués en SILGRANITMD. Bien que d'allure traditionnelle, les éviers campagnards VINTERA ne s'installent pas selon la méthode "sous plan", mais plutôt selon une méthode en affleurement, qui met en valeur le magnifique pourtour de ces éviers de couleur et constitue une réinterprétation moderne du look traditionnel dit "à tableau avant exposé". Cette collection comprend un modèle à cuve unique (VINTERA 30) et un autre à deux cuves (VINTERA 33). Ces deux modèles s'intègrent à une armoire de base standard dont la largeur peut être identique à celle de l'évier, ce qui élimine le besoin de faire fabriquer de coûteuses armoires sur mesure.

Ils sont offerts dans les couleurs suivantes: Charbon noir (notre plus récente couleur), Anthracite, Biscuit, Café, Cendre, Béton gris, Gris métallique, Truffe et Blanc. Il est aussi possible de leur assortir de pratiques accessoires, comme une planche à découper en hêtre qui s'ajuste parfaitement à l'ouverture d'un évier VINTERA, ou une grille en acier inoxydable, qui rehausse grandement la fonctionnalité du point d'eau de la cuisine. L'évier VINTERA de 33 po à deux cuves de taille identique est proposé à 2 035$, tandis que le modèle à cuve simple de 30 po l'est à 1 795$.

Pour télécharger des images pour réutilisation à des fins commerciales ou dans les médias sociaux, cliquez ici .

À propos de BLANCO

BLANCO conçoit méticuleusement et fabrique avec le plus grand soin des stations d'eau pour la cuisine qui deviennent le coeur de toute résidence. Notre marque est acclamée par les consommateurs du monde entier pour ses innovantes lignes modernes constamment renouvelées, son ergonomie et sa réputation de fiabilité. Toutes nos composantes, soit nos éviers, robinets et accessoires, s'intègrent parfaitement les unes aux autres. Les systèmes BLANCO contribuent à l'aménagement de cuisines durables et de grande qualité partout dans le monde, qui facilitent la préparation des aliments et boissons, en plus de contribuer à la salubrité alimentaire et à la propreté de toute la maison.

Fondée il y a plus de 95 ans, l'entreprise mère est l'un des plus grands fabricants de produits de cuisine à l'échelle mondiale. Exploitant des filiales en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et échangeant avec des partenaires commerciaux de tous les horizons, BLANCO est présente dans une centaine de pays et offre une sélection complète de produits qui répondent aux besoins de tous les consommateurs. Le siège social est sis en Allemagne, alors que les principales usines desservant le marché nord-américain sont installées dans le sud de l'Allemagne et au Canada.

Fondée en 1925 par Heinrich Blanc, BLANCO fait partie de Blanc & Fischer Family Holding. BLANCO America dessert fièrement le marché nord-américain depuis plus de 30 ans.

