Prestige Cars International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Prestige Cars International hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Prestige Cars International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0.7 Millionen USD im Vergleich zu 0.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch