Prestige BioPharma hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 119.34 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -205.060 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40.31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.24 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 2.31 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch