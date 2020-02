pressrelations.de/Aurora - Ab wann sollte man wieder einsteigen?

Aurora - Ab wann sollte man wieder einsteigen?

Aurora ist einer der Pioniere in der legalen Cannabiserzeugung und erhielt

in 2014 als erstes Unternehmen die Anbau- und Vertriebslizenz durch das

kanadische Gesundheitsministerium. Aurora ist mittlerweile in 24 Ländern auf

5 Kontinenten tätig, hat acht verschiedene Produktions- und fünf

Verkaufslizenzen, unter anderem auch in Deutschland. Im letzten Quartal

produzierte Aurora mehr als 41.000 Kilogramm und ist damit bereits jetzt der

zweitgrö?Yte Cannabisproduzent der Welt.

Schon Mitte letzten Jahres deutete sich an, dass am Heimatmarkt aufgrund zu

hoher Bestände eine Preiserosion droht. Zuletzt veröffentlichte Aurora eine

Reihe von schlechten News. Im letzten Quartal muss fast eine Milliarde

Dollar abgeschrieben werden. Der Gro?Yteil davon entfällt auf Goodwill

Abschreibungen, jedoch werden auch virtuelle Betriebsgüter sowie Immobilien

und Ausrüstung abgewertet. Darüber hinaus sollen die Umsätze im nächsten

Quartal zwischen 62 und 66 Millionen stagnieren. Um gegen zu steuern werden

500 Stellen bzw. 18% der gesamten Belegschaft entlassen. Der Firmengründer

und CEO Terry Booth wird ebenfalls ausgetauscht. Eine Fokussierung auf den

kanadischen Markt und etablierte Auslandsmärkte wie z. B. Deutschland soll

ebenso dazu beitragen, die Kosten deutlich zu senken.

Der Aktienkurs von Aurora ist innerhalb von zwölf Monaten Jahr von fast 9

auf derzeit 1,50 Euro gefallen. Hoffnung besteht, durch die Einführung von

cannabishaltigen Lebensmitteln neue Umsatzpotentiale zu erschlie?Yen. Aurora

wird am 13. Februar detaillierte Quartalszahlen veröffentlichen. Bis dahin

sollte mit einem Einstieg abgewartet werde. Ein weiteres, spannendes

Unternehmen mit erheblichen Kurschancen ist Media Central.

Media Cental (WKN: A2PUJ3) - Das aufstrebende Lifestyle Medienunternehmen

Media Central (WKN: A2PUJ3) ist ein Lifestyle Medienunternehmen, welches

aktuelle Trends und Themen beeinflusst und deren Dynamik nutzt um verstärkt

die werberelevanten Zielgruppen zu erreichen. Das neue Unternehmen hat

derzeit den Cannabis Sektor im Visier. Das Thema erfreut sich nach der

vollständigen Legalisierung in Kanada und weiten Teilen der USA immer

stärkerer Beliebtheit und die Nachfrage nach relevanten Inhalten steigt

kontinuierlich an. Dabei ist Media Central vollständig unabhängig von der

Preiserosion der Cannabis Produkte, welche einigen Produzenten zuletzt zu

schaffen gemacht hat.

Derzeit gibt es im Internet zu Cannabis überwiegend Inhalte die sich neben

gesundheitlichen Aspekten mit Themen wie dem Geruch, dem Geschmack oder dem

Anbau der Pflanze beschäftigen. Media Central betreibt mit Canncentral.com

nun ein Portal, welches Lifestyle Geschichten von und für Cannabis

Konsumenten rund um das Thema publiziert und über aufkommende Trends für

Cannabis Produkte in den Bereichen Reisen, Edibles und Drinks, Wellness und

Popkultur berichtet. Ergänzt wird das Webportal durch eine Datenbank über

Cannabis Sorten sowie Verkaufsstellen in Kanada und US Bundesstaaten, in

welchen die Abgabe legalisiert wurde. Aufgrund der Kombination der Inhalte

ist CannCentral.com einer reinen Auflistung von Verkaufsstellen, wie sie z.

B. bei weedmaps.com erfolgt, deutlich überlegen.

Um den Internet Traffic zu erhöhen und deutlich mehr Menschen in der

werberelevanten Zielgruppe zu erreichen expandiert Media Central auch in

andere Bereiche. So wurde das in Toronto, Kanada beheimatete Unternehmen Now

Magazine für 2 Millionen Dollar übernommen. Now berichtet über Phänomene des

sozialen Wandels mit einer besonderen Betrachtung des wirtschaftlichen und

ökologischen Wohlergehens der Gesellschaft. Damit schlägt das Magazin voll

in die Kerbe der Themen, welche junge Leute derzeit verstärkt beschäftigt.

Auch in Deutschland geht die neue Generation für die Nachhaltigkeit und

ökologische Zukunft auf die Stra?Ye und die Wahlergebnisse der Grünen Partei

gehen deutlich nach oben. Durch das Now Magazin werden jährlich Millionen

Leser erreicht, die genau dieser Zielgruppe entsprechen. Zum einen erscheint

Now in einer wöchentlichen Auflage von 500.000 im Gro?Yraum Toronto, Kanada

und erreicht zudem 729.000 Leser auf der Internetseite pro Monat.

Nur kurze Zeit später wurde das Unternehmen Vancouver Free Press, welches

das Georgia Straight Magazin herausgibt, für 1,25 Millionen Dollar

zugekauft. Das 50 Jahre alte Magazin hat einen erstklassigen Ruf und gilt

als die unabhängige Stimme in der kanadischen Medienlandschaft. Das Magazin

erscheint in einer Auflage 2,7 Millionen im Gro?Yraum Vancouver und erreicht

zudem 1,8 Millionen Menschen über die Webseite pro Monat. Auch das

themenrelevante Webportal straightcannabis.com ist Teil der Transaktion.

Beide?obernahmen sollten erheblich dazu beitragen können, das Wachstum des

eigenen Portals CannCentral erheblich zu beschleunigen. Die Leser der beiden

Magazine bzw. deren Internetportale ist genau die Zielgruppe von

CannCentral. So sollten erhebliche Synergieeffekte gehoben und neue

Einnahmenpotentiale erschlossen werden. CannCentral.com steht kurz davor, im

Bereich Cannabis das führende Webportal in Nordamerika zu werden. Der

kombinierte Einfluss der Magazine und der dazugehörenden Webportale lässt

die Werbereichweite von Media Central in ungeahnte Höhen steigen.

Media Central will bis zu 100 weitere, zielgruppenrelevante Magazine

übernehmen und die dadurch zusätzlich entstehenden Synergien nutzen. Derzeit

fokussiert sich das Unternehmen auf den Bereich Cannabis, jedoch ist die

Ausweitung auf weitere Themenbereiche geplant, welche die Menschen von heute

beschäftigen. Ein gro?Yes Thema ist der Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit,

aber auch ein grö?Yeres Projekt im Bereich E-Sports ist in der Pipeline.

Media Central (WKN: A2PUJ3) hat mit dem Aufbau des eigenen Webportals

CannCentral.com und den darauf in Kürze erfolgten?obernahmen gezeigt, dass

das Unternehmen im Thema Cannabis ein führender Player der

nordamerikanischen Medienlandschaft werden wird. Der Anfang in Kanada ist

strategisch clever gewählt, da Kanada als erste Industrienation Cannabis

vollständig legalisiert hat. Media Central ist dabei absolut unabhängig von

der Preisentwicklung der Cannabisprodukte selbst.

Ein Investment in das Unternehmen sollte sich auszahlen, da aufgrund der

aggressiven Expansionsstrategie eine Vielzahl weiterer Meldungen ansteht.

Die Themenbereiche, in welche Media Central investieren will, bieten eine

hervorragende Grundlage erhebliche Synergien zu schaffen und eine enorme

Reichweite zu erzielen. Das derzeit noch unentdeckte Unternehmen Media

Central (WKN: A2PUJ3) ist noch sehr niedrig bewertet und sollte die

bisherigen Jahreshochs bei 0,20 Euro bald überschreiten können. Unser

mittelfristiges Kursziel für das Wachstumsunternehmen beträgt 0,50 Euro.

Webseiten des Unternehmens: https://www.mediacentralcorp.com/ &

https://www.canncentral.com/

Interessenskonflikte

Hinweis gemä?Y § 34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) und §

48f Abs. 5 BörseG (?-sterreich): Wir weisen hiermit darauf hin, dass

Redakteure, Mitarbeiter sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation von

Primevestor Ltd. (Gewinneraktie.com) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung

Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation

besprochen werden, halten. Es besteht die Absicht, in unmittelbarem

Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und

an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere

Wertpapiere hinzuzukaufen. Dies begründet laut Gesetz einen

Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Primevestor

Ltd. (Gewinneraktie.com) und seine Mitarbeiter werden zudem für die

elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für

andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz

einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Die

Primevestor Ltd. (Gewinneraktie.com) und/oder mit ihr verbundene Unternehmen

haben mit der gegenständlichen Gesellschaft bzw. mit deren Aktionären eine

kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung

getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir

hiermit ausdrücklich hinweisen. Die Publikationen von Primevestor Ltd.

(Gewinneraktie.com) sollten somit nicht als unabhängige Finanzanalysen oder

gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte

vorliegen. Die in den jeweiligen Publikationen von Primevestor Ltd.

(Gewinneraktie.com) angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind,

soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten

Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Risikohinweise

Der Herausgeber stellt seinen Abonnenten auf der Internetpräsenz und über

Mailversand Informationen zur Verfügung. Ein Anspruch auf bestimmte Inhalte

oder einen bestimmten Umfang der übermittelten Informationen besteht wie

eine Aktualisierungspflicht für den Herausgeber keinesfalls. Jedes

Aktieninvestment ist mit hohen Risiken verbunden. Eine Investition in

Wertpapiere mit geringer Liquidität sowie niedriger Börsenkapitalisierung

ist darüber hinaus höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

