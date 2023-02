Presseschau vom Wochenende 7 (11./12. Februar)

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln zu wirtschaftsrelevanten Themen aus der Presse vom Wochenende:

CREDIT SUISSE: Offiziell sind wegen des Ukraine-Krieges in der Schweiz Vermögen in der Höhe von 7,5 Milliarden Franken gesperrt. Bei der Credit Suisse liegt aber viel mehr russisches Geld, nämlich 17,6 Milliarden Franken, wie die Grossbank am Donnerstag anlässlich der Zahlenpublikation vermeldet hatte. Das schreibt die "SonntagsZeitung". Von diesem Geld sind offenbar nur rund 4 Milliarden Franken von Personen, die auf der Sanktionsliste stehen. Bei den übrigen 13,6 Milliarden handle es sich unter anderem um Personen, die anderswo sanktioniert sind - so etwa Viktor Vekselberg, von dem man weiss, dass er ein Konto bei der CS hat, sein Geld allerdings nicht beziehen kann. Ausserdem kann es sich um Geld der russischen Zentralbank oder des russischen Staats handeln, das zwar nicht sanktioniert, aber de facto eingefroren ist. ("SoZ", S. 33)

SBB/STADLER: Die SBB bereiten eine der grössten Beschaffungen ihrer Geschichte vor: Hauptsächlich für die Zürcher S-Bahn sollen

über 120 neue Züge beschafft werden. Es geht um den Ersatz der Doppelstockzüge der ersten Generation, wie ein Schreiben der SBB an potenzielle Hersteller zeigt, das diese Woche auf der Ausschreibungsplattform Simap veröffentlicht wurde, wie die "Schweiz am Wochenende" berichtet. Davon seien heute 113 respektive 9 Kompositionen unterwegs. Anfang der 2030er-Jahre sollen sie von den neuen Modellen abgelöst werden. Ob mehr als nur die 122 bestehenden Züge ersetzt werden, ist noch nicht klar. Die genaue Anzahl der Fahrzeuge wollen die SBB im Rahmen der Ausschreibung bekannt geben. Noch unklar ist auch, wie gross das Investitionsvolumen ausfällt. Unklar ist auch, welcher Zugbauer den Zuschlag für den Auftrag erhält. Grosses Interesse dürfte der Schweizer Bahnbauer Stadler Rail von Unternehmer Peter Spuhler haben. Zuletzt hatte Stadler bereits SBB-Aufträge an Land gezogen. Das kritisiert die Konkurrenz aus dem Ausland. Im Gespräch mit der "NZZ" wünschte sich Gerd Scheller, der Schweiz-Chef des deutschen Industriekonzerns

Siemens, kürzlich mehr Fairness bei der Vergabe. ("SaW", S. 12)

NESTLÉ: Nestlé muss in einem Mobbing-Fall der ehemaligen Kaderfrau Yasmine Motarjemi 2 Millionen Franken für Lohnausfall und Schadenersatz, einen symbolischen Franken Genugtuung und rund 100'000 Franken für Gerichts- und Anwaltskostenzahlen bezahlen. Das hatte - wie bereits seit Ende Januar bekannt - das Waadtländer Kantonsgericht verfügt. Mathilde Bessonnet, Anwältin der Klägerin, bezeichnete den Entscheid in den Tamedia-Zeitungen als "Meilenstein in der Schweizer Rechtsprechung". Das Urteil sei darum wichtig, weil die Waadtländer Justiz es als erwiesen angesehen habe, dass Nestlé-Mitarbeiter ihre Mandantin in ihrer gesamten Existenz zerstört und der Konzern als Arbeitgeber dafür die volle Verantwortung getragen habe, so Bessonnet. Geklagt hatte Motarjemi, weil sie als Chefin für die weltweite Nahrungsmittelsicherheit von Nestlé-Mitarbeitenden während Jahren diskreditiert und herabgewürdigt worden war. Die psychische Zerstörung war derart krass, dass sie mit 55 Jahren eine Berufsinvaliditätsrente beantragen musste. ("Tages-Anzeiger", S. 23)

BKW: Zur Erreichung der Energiewende braucht es laut BKW-Chef Robert Itschner "Korrekturen" beim Beschwerderecht bei Bauvorhaben. Jeder Schritt bis zur Baubewilligung bietet Einsprachemöglichkeiten durch alle Instanzen. "So viel Zeit haben wir nicht." In der Schweiz brauche es einen neuen Konsens darüber, wie die nachhaltige Energiegewinnung ermöglicht werden soll. "Eine Interessenabwägung zwischen neuer Energieinfrastruktur und Natur- und Landschaftsschutz ist unvermeidlich", sagte Itschner in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der "Berner Zeitung" und dem "Bund". ("BZ", "Bund", sh separate Meldung)

