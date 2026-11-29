Zürich (awp) - Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln zu wirtschaftsrelevanten Themen aus der Presse vom Wochenende. Die Schlagzeilen in nicht verifizierten Meldungen:

GEBERIT: Der Sanitärtechnikkonzern Geberit plant nach den für April angekündigten Preiserhöhungen keine weiteren Preisaufschläge. Man nehme stattdessen vorübergehen etwas Druck auf die eigene Marge in Kauf, sagte Konzernchef Christian Buhl in einem Interview mit "Schweiz am Wochenende". Langfristig sieht Buhl angesichts des Renovationsstaus in Europa insbesondere im wichtigen Absatzmarkt Deutschland erhebliches Potenzial. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten liessen sich solche Renovationsprojekte allerdings problemlos um zwei bis drei Jahre aufschieben. (SaW, S. 10)

STADLER RAIL: Der Zugbauer Stadler Rail hat von den USA Zollrückerstattungen von über 10 Millionen US-Dollar erhalten, wie ein Unternehmenssprecher der "SonntagsZeitung" sagte. Mit den Geldern sollen die durch die Zölle entstandenen Verluste ausgeglichen werden. (SoZ, S. 36)

FINMA I: Das mögliche Klumpenrisiko durch die extreme Konzentration auf wenige KI-Anbieter und Rechenzentrumsinfrastrukturen hat laut Angaben der "SonntagsZeitung" die Finanzmarktaufsicht (Finma) hellhörig gemacht. Denn mittlerweile dient mehr als ein Viertel der neu ermittelten Schweizer Unternehmensanleihen der KI-Finanzierung, wie die Zeitung unter Verweis auf eine Studie der Zurich-Versicherung schreibt. Die Behörde kläre die Risiken bei der Finanzierung von Rechenzentren sowie die eingeschränkte Transparenz ausserbilanzieller Verschuldungen bei Schweizer Banken und Versicherern aktiv ab, teilt ein Finma-Sprecher in der Zeitung mit. (SoZ, S. 35/36)

FINMA II: Die massive Erhöhung der Aufsichtsabgabe für ungebundene Versicherungsvermittler durch die Finma beschäftigt den Preisüberwacher. Wie der SonntagsBlick berichtet, ist dort nach dem angekündigten Gebührensprung eine erste Beschwerde eingegangen. Die jährliche Abgabe steigt ab kommendem Jahr um 232 Prozent von 475 auf 1575 Franken. Die Finma hatte auf eine vorgängige Konsultation des Preisüberwachers verzichtet, da sie die Abgabe nicht als Preis im gesetzlichen Sinne betrachtet. (SoBli, S. 30/31)

BUNDESRATSWAHL I: Die negative Äusserung von Partei-Doyen Christoph Blocher zum SVP-Zweierticket Aeschi/Graber hallt in der Sonntagspresse nach. Mehrere Parteien zeigen sich gemäss der "NZZ am Sonntag" erstaunt und amüsiert über die Unruhe innerhalb der SVP. Es sei erstaunlich, dass Blocher dem Parlament die Lizenz erteile, ausserhalb des Tickets zu wählen, wird FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher in der "NZZ am Sonntag" zitiert. Sollte sich die SVP entscheiden, das Ticket mit dem Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg oder einer anderen Person zu erweitern, fände die Partei "gerne auch Zeit für ein Hearing mit drei Personen". Mitte-Vizepräsidentin Marianne Binder sagt in der "SonntagsZeitung": "Plötzlich sind dann wieder alle acht auf dem Ticket." Sie sei überrascht, wie scharf innerhalb der SVP geschossen werde. Blocher lade dazu ein, ausserhalb des Tickets zu wählen, sagt die Solothurner SP-Ständerätin Franziska Roth zu beiden Zeitungen. (SoZ, S. 1-4/NZZaS, S. 17)

BUNDESRATSWAHL II: Im Falle einer wilden Bundesratswahl hat die SVP-Spitze laut "SonntagsBlick" einen Notfallplan ausgearbeitet. An der regulären Sitzung des Parteileitungsausschusses von Montag wollen Parteipräsident Marcel Dettling und Vizefraktionschef Franz Grüter die möglichen Szenarien vorbringen, wie die Zeitung schreibt. Grundsätzlich geht es demnach um die Frage eines Parteiausschlusses bei Annahme einer Wahl ausserhalb des SVP-Tickets. Durchgespielt werde die allfällige Wahl des Berner Regierungsrats Pierre Alain Schnegg, der Genfer Nationalrätin Céline Amaudruz und des Aargauer Regierungsrats Jean-Pierre Gallati. Bei Schnegg sei es am wahrscheinlichsten, dass er trotz wilder Wahl wieder aufgenommen werde. Bei Amaudruz rechnen Stimmen in der Partei laut "SonntagsBlick" mit ihrem Ausschluss. Ein Ausschluss von Gallati gelte hingegen als riskant. (SoBli, S. 7)

SwissP: Eine Ausschreibung des Bundesamts für Rüstung (Armasuisse) bedroht laut "SonntagsZeitung" die Existenz der Thuner Munitionsfabrik SwissP. Das Bundesamt fokussiert in ihrer Ausschreibung einseitig auf den Solothurner Hersteller Saltech, der die Produktion von Munition nach Ungarn ausgelagert hat, wie die Zeitung schreibt. SwissP werde benachteiligt. Zwar wolle die Munitionsfabrik die Produktion in der Schweiz behalten. Voraussetzung sei jedoch, dass sie die Armee weiterhin beliefern könne. "Durch die Ausschreibung ist das infrage gestellt", wird Verwaltungsratspräsidentin Corina Eichenberger zitiert. Paradox: Im "Request for Proposal" heisst es gemäss der "Sonntagszeitung", dass die Ausschreibung der "Sicherung und Weiterentwicklung der Kleinkalibermunitionsproduktion in der Schweiz" dienen solle. (SoZ, S. 11)

NVIDIA: Der US-Chiphersteller Nvidia baut laut der "Schweiz am Wochenende" seinen Standort in Zürich deutlich aus. Insider beziffern die Zahl der Mitarbeitenden mittlerweile auf über 300, bald sollen es gar 400 sein. Zusätzliche Büroflächen würden bereits angemietet. Der Schwerpunkt des Ausbaus liege auf der Entwicklung von Robotik und entsprechender Software. (SaW, S. 2)

ROHSTOFFKONZERNE: Der kolumbianische Staatskonzern Ecopetrol soll für Ölverschmutzungen im Tal des Magdalena-Flusses verantwortlich sein, einem der weltweit bedeutendsten biodiversen Gebieten der Welt und Lebensader Kolumbiens. Das deckten Nichtregierungsorganisationen und die BBC im vergangenen Jahr auf. Laut neuen Recherchen von SRF Investigativ profitierten auch mehrere in der Schweiz ansässige Rohstoffkonzerne vom Handel mit Ecopetrol-Öl. Das belegten US-Importdaten. Namentlich genannt werden im Medienbericht die Rohstofffirmen Vitol, Asphaltos, Mercuria und Trafigura, die in unterschiedlichen, vor allem logistischen Rollen fungiert hätten. Ob die Schweizer Rohstoffkonzerne vom Skandal rund um Ecopetrol wussten, und ob entsprechend Massnahmen ergriffen wurden, hätten die beantworten die Firmen auf Anfrage nicht beantwortet, so der Bericht weiter. (srf.ch)

yz/rw