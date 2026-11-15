Presseschau vom Wochenende 46 (14./15. November)

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln zu wirtschaftsrelevanten Themen aus der Presse vom Wochenende. Die Schlagzeilen in nicht verifizierten Meldungen:

CREDIT SUISSE: Die Beschattungsaffäre erhält eine neue Dimension. Wie die "Sonntagszeitung" berichtet, soll der damalige Verwaltungsratspräsident Urs Rohner persönlich die Überwachung von Greenpeace angeordnet haben. Als Auslöser gilt eine Protestaktion an der Generalversammlung 2017, bei der sich Aktivisten im Zürcher Hallenstadion von der Decke abseilten. In der Folge wurde die Umweltorganisation physisch und digital infiltriert. Ein Mittelsmann besuchte Veranstaltungen, zudem schleuste ein CS-Mitarbeiter sich in Chatgruppen von Aktivisten ein. Die Beschattung war bereits im Februar 2020 öffentlich geworden. Damals stand allerdings der frühere COO Pierre-Olivier Bouée im Verdacht, die Operation veranlasst zu haben. Die neuen Recherchen legen nun eine direkte Verantwortung Rohners nahe. (SoZ, S. 33)

RUAG: Selbst nach Februar 2022 gelangte laut Informationen der "NZZ am Sonntag" weiter hochpräzise Schweizer Munition nach Russland. Die vermeintlich scharfen Sanktionen wurden umgangen, wie die Zeitung basierend auf Daten des russischen Wirtschaftsministeriums schrieb. Zwei Unternehmen hätten nach dem Angriff auf die Ukraine Lieferungen von Munition des Schweizer Herstellers Ruag Ammotec (heute SwissP Defence) angemeldet. Die Lieferungen umfassten laut der Zeitung insgesamt 110'000 Schuss. Die mutmassliche Route der beiden Lieferungen führe über den Balkan nach Zentralasien. Der Export aus der Schweiz nach Slowenien sei legal verlaufen, schrieb die "NZZ am Sonntag". SwissP betone, dass man Kunden "ausschliesslich im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen" beliefere. Das Staatssekretariat für Wirtschaft gehe den Informationen nach. Die damalige Munitionssparte des bundeseigenen Rüstungskonzerns, wurde 2022 an die italienische Beretta Holding verkauft. (NZZaS, S. 11)

RUAG II: Die brasilianische Polizei hat 2018 und 2019 nach Angaben der "Sonntagszeitung" rund 1500 in der Schweiz produzierte Gewehrpatronen beschlagnahmt. In einem ersten Fall wurde die Munition des Schweizer Rüstungskonzerns Ruag zusammen mit Waffen in verschweissten Metallfässern geschmuggelt, die Lieferung sei für ein Drogenkartell bestimmt gewesen. In einem zweiten Fall im Jahr 2019 hätten sich 1250 Patronen in einem als Grill getarnten Paket befunden. Die brasilianische NGO Sou da Paz habe die Fälle in einem Bericht veröffentlicht. Die Organisation vermute, dass die Munition via Paraguay ins Land gelangte. Für diese These gebe es starke Indizien, schrieb die "Sonntagszeitung". Das Staatssekretariat für Wirtschaft prüfe die Informationen. "Wir haben zu keinem Zeitpunkt Munition in ein Embargoland exportiert", teilte die Firma Swiss P Defence der Zeitung mit. (SoZ, S. 7)

RUAG III: Anonyme Hinweisgeber haben die Aufarbeitung von Missständen beim Rüstungsunternehmen Ruag laut "SonntagsBlick" kritisiert. Mehrere Vorfälle fehlen in einer vom Rüstungsbetrieb in Auftrag gegebenen Untersuchung, wie die Zeitung schrieb. Das Blatt nannte fünf Beispiele, zu denen die Ruag schweige. Eines davon betrifft den Arbeitsschutz. Laut mehreren Quellen habe die Ruag im Umgang mit Sprengstoff mehrmals gegen Vorschriften zum Arbeitsschutz verstossen. Die Ruag habe einen Fragenkatalog von "SonntagsBlick" nicht beantworten wollen. Die Firma habe eine Strafanzeige wegen einer "mutmasslich strafbaren Geschäftsgeheimnisverletzung" eingereicht, teilte sie der Zeitung mit. Als Einschüchterungsversuch wolle die Ruag dies nicht verstanden wissen. "Daraus zu schliessen, dass wir rechtlich gegen Whistleblower vorgehen, ist schlichtweg falsch, und wir weisen die entschieden zurück", zitierte "SonntagsBlick" das Rüstungsunternehmen. (SoBli, S. 28)

MICASA: Beim ehemaligen Migros-Möbelhändler Micasa sind laut Informationen der "Sonntagszeitung" Forderungen von 850'000 Franken offen. Gegen einige Betreibungen erhob Micasa Rechtsvorschlag, andere wurden erst gerade eingeleitet, wie die Zeitung basierend auf einem Betreibungsregisterauszug von Anfang November schrieb. Kürzlich übernahm eine Investorengruppe um den Logistik-Unternehmer Toni Shala die Möbelhauskette. Einige Einträge im Auszug stammten aus der Zeit vor der Übernahme, andere aus den Monaten Oktober und November, schrieb die "Sonntagszeitung". Mehrere Firmen mit offenen Rechnungen hätten noch nichts von den neuen Eigentümern gehört. "Micasa wird sich innerhalb Ihrer Frist nicht zu den offenen Fragen äussern können", teilte eine Agentur im Auftrag der Möbelhauskette der "Sonntagszeitung" mit. (SoZ, S. 34)

VAIL RESORTS: Investoren des US-amerikanischen Skigebietsbetreibers haben gemäss "NZZ am Sonntag" Investments in der Schweiz infrage gestellt. "Versprochene Gewinne, unveröffentlichte Resultate", betitelte ein Investmentmanager das entsprechende Kapitel in einem Brief an die Vail-Aktionäre, wie die Zeitung schrieb. Höre man sich in der Schweiz bei Skigebietsbetreibern um, erfahre man, dass es in den Vail-Regionen nicht besonders gut laufe, schrieb die "NZZ am Sonntag". Das Unternehmen glaube fest daran, in Andermatt und Crans-Montana wachsen zu können. "Wir hören zu und lernen", teilte Vail Resorts der Zeitung mit. (NZZaS, S. 39)

INTELLIGENTFOOD MATE: Der Zentralschweizer Mate-Getränkehersteller will mit seiner Marke "El Tony" auch ausserhalb der Schweiz wachsen. Vor rund drei Jahren hat das Unternehmen mit der Expansion in die Niederlande, nach Frankreich und Österreich begonnen. "Wir konzentrieren uns erst mal auf Europa", sagt Firmenchef Karl Schnyder in einem Interview mit der "Luzerner Zeitung". Wenn sich die Marke auf dem Kontinent ähnlich positionieren lasse wie in der Schweiz, werde sich zeigen, was darüber hinaus möglich sei. Hierzulande liege der Marktanteil bei 70 bis 80 Prozent, bei Energydrinks insgesamt seien es 15 bis 20 Prozent. Beim Umsatz und den verkauften Dosen bewege sich das Unternehmen im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Das Wachstum liege im zweistelligen Prozentbereich. Genaue Geschäftszahlen veröffentlicht die Firma nicht. (Schweiz am Wochenende, S. 15)

MEDIEN: Die Tessiner Onlineplattform Funere veröffentlicht gemäss "SonntagsBlick" Todesanzeigen ohne Erlaubnis der Angehörigen. Die Plattform saugt die Anzeigen im grossen Stil von Zeitungsportalen ab, wie die Zeitung schrieb. Bei den Medienhäusern habe niemand der Übernahme der Todesanzeigen zugestimmt. Tamedia, NZZ und Somedia prüfen laut "SonntagsBlick" rechtliche Schritte. Der Betreiber der Plattform, Alessandro Soldati, habe das Vorgehen verteidigt. Man wolle den Menschen geben, was sie suchen - an ein einem bekannten Platz, gratis und dauerhaft, zitierte ihn die Zeitung. Funere sei offen für den Dialog. (SoBli, S. 22)

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