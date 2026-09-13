Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9465 0.2%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’348 0.7%  Bitcoin 63’082 1.1%  Dollar 0.8165 0.0%  Öl 103.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF-Anlagen: Was man über ein "Pantoffel-Portfolio" wissen muss
OpenAI-Aktie: CEO sieht Börsengang nicht mehr in 2026 - Amerikanische KI-Bosse für verlangsamte Entwicklung
Evonik-Aktie: Baldige Schliessung von Standort in Bitterfeld
UBS-Aktie: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Trotz Marktdruck im Aufwind: Sieben Wachstumswerte wie Eli Lilly und Zebra überzeugen
Suche...
Plus500 Depot
13.09.2026 15:00:41

Presseschau vom Wochenende 37 (12./13. September)

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln zu wirtschaftsrelevanten Themen aus der Presse vom Wochenende. Die Schlagzeilen in nicht verifizierten Meldungen:

UBS-REGULIERUNG: Die Mitglieder der zuständigen Ständeratskommission kamen der UBS laut einem Medienbericht sehr weit entgegen. Die "Schweiz am Wochenende" bezieht sich konkret auf neue Berechnungen des Bundes. Demnach müsste die Grossbank den entscheidenden Teil ihres Eigenkapitals - das "harte Kernkapital" - gar nicht mehr erhöhen. Im Gegenteil, sie könnte es im Vergleich zu heute um 10 Milliarden US-Dollar reduzieren. Das Finanzdepartement spreche in einem Faktenblatt von einem "Überschuss", mit dem bei der UBS "zusätzliches Ausschüttungspotenzial" entstünde, so der Zeitungsbericht. Zwar müsste die Bank gemäss den Vorschlägen der Ständeräte gleichzeitig ihr "erweitertes Eigenkapital" erhöhen (bekannt als AT1). Aber Anleihen in diesem Bereich kosteten die Bank viel weniger, weil sie auch weniger wert seien. Die Basler Rechtsprofessorin Corinne Zellweger-Gutknecht kommt laut der "Schweiz am Wochenende" zum gleichen Schluss wie der Bund. Sie beurteilt den Kommissionsentscheid demnach sehr kritisch: "Diese Lösung ist sogar noch schlechter als der Status quo, die Risiken für die Steuerzahler würden weiter zunehmen." (SaW, S. 13)

ZKB: Die Rohstoffaktivitäten und das verstärkte Auslandsengagement in der Vermögensverwaltung der ZKB sorgen laut einem Bericht der "NZZ am Sonntag" bei Compliance- und Risk-Experten für Verwunderung. Viele seien der Überzeugung, dass die ZKB insbesondere seit dem Untergang der CS neue Kundengruppen und Geschäftsfelder erschliesse, die die Geschäftsrisiken der Bank erhöhten - und mit ihrem gesetzlichen Auftrag als Staatsbank wenig zu tun hätten. Kritik kommt nun auch von der Politik: "Die SVP beurteilt die zunehmende Auslandexpansion der ZKB kritisch", sagte Tobias Weidmann, Fraktionspräsident der Zürcher SVP, gegenüber der Zeitung. Die ZKB verteidigt sich im Artikel: So erhöhtem zum Beispiel die Auslandaktivitäten im Asset-Management die Diversifikation. (NZZaS, S. 39)

FIRMENABWANDERUNG/JOBABBAU: Vontobel-Wegzug, Job-Kahlschlag bei Burckhardt Compression und Zimmer Biomet: Die Zürcher Volkswirtschaft ist in jüngster Zeit gleich von mehreren Hiobsbotschaften aufgeschreckt worden. Jede Unternehmensleitung stelle sich ständig die Frage, wo sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis antreffe, meint nun der Steuerexperte und Deloitte-Partner Thomas Hug gegenüber der "NZZ". "Für etliche Verwaltungsräte und CEO lautet die Antwort inzwischen: nicht mehr automatisch in Zürich." Ein grosses Problem seien die Steuern. Zürcher Unternehmen litten je nach Standortgemeinde unter der zweithöchsten oder sogar der höchsten Steuerbelastung der gesamten Schweiz. (NZZ, S. 15)

LANDWIRTSCHAFT: Landwirte in der Milch- und Rinderwirtschaft verdienen laut einer von der "SonntagsZeitung" aufgegriffenen neuen Studie deutlich weniger als bisher angenommen. Eine Untersuchung der Fachhochschule Nordwestschweiz beziffere den Stundenlohn in der Milchproduktion auf 8,30 Franken und in der Rindermast auf 7,90 Franken. Bei der Mutterkuhhaltung seien es lediglich 4,30 Franken. Deutlich höher lägen die Erträge im Pflanzenbau mit knapp 56 Franken beim Zuckerrüben- und 73,60 Franken beim Rapsanbau. Ein Umstieg sei wegen Topografie, Bodenbeschaffenheit und hoher Investitionen jedoch oft kaum möglich. Studienautor Mathias Binswanger fordere deshalb höhere Produzentenpreise. Für einen mit regionalen Durchschnittslöhnen vergleichbaren Verdienst müssten die Preise bei Milch um 77 Prozent, bei Mutterkuhhaltung um 101 Prozent und bei Rindfleisch um 39 Prozent steigen. (SoZ, Seite 37)

DETAILHANDEL: Rossmann und Action mischen den Schweizer Detailhandel auf. Laut der "SonntagsZeitung" bringt der verschärfte Wettbewerb aber auch Nachteile mit sich. So bieten weder Rossmann noch Action hierzulande Lehrstellen an, wie die Zeitung recherchiert hat. Immerhin habe Rossmann beteuert, mittelfristig solche anbieten zu wollen. Damit würde die Drogeriekette dem Beispiel von Decathlon folgen. Der Sportartikelhändler habe zunächst ebenfalls keine Lernenden beschäftigt, inzwischen habe sich das aber geändert. (SoZ, S. 39)

REINIGUNGSINDUSTRIE: Rund jeder achte Haushalt in der Schweiz beschäftigt eine Reinigungskraft. Konservativ geschätzt, arbeiten 75'000 dieser Haushaltshilfen schwarz, wie die "SonntagsZeitung" schreibt. Das alarmiert gemäss dem Blatt Andreas Schollin-Borg, den Gründer des Schweizer Reinigungsunternehmens Batmaid. "Wenn wir es jetzt nicht schaffen, möglichst viele Menschen in die deklarierte Arbeit zu bringen, dann landen diese Menschen später abrupt und ohne Absicherung in der Armut." Er plädiert deshalb für finanzielle Anreize, damit Privatpersonen ihre illegalen Putzkräfte anmelden. "Der Staat sollte die Putzkräfte subventionieren. Damit würde er die Lücke zur Schwarzarbeit schliessen - und das Geld käme dem Staat über Sozialabgaben langfristig wieder zugute, statt im Schwarzmarkt zu verschwinden", so Schollin-Borg. (SoZ, S. 4)

KAMPFJETS: Ein grosses Thema in der Sonntagspresse ist die Kampfjetbeschaffung. Laut der "NZZ am Sonntag" hat der Bund auch bei den Betriebskosten des F-35 zu grosse Versprechungen gemacht. Armasuisse bestätigte auf Anfrage der Zeitung, dass es keinen Mehrjahresvertrag mit den USA für den Unterhalt gebe. Die SP hat ausserdem nach den jüngsten Enthüllungen zum F-35-Fixpreis laut der "SonntagsZeitung" eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) zum VBS gefordert. Noch in der Herbstsession wolle sie dazu eine parlamentarische Initiative einreichen. Laut dem "Sonntagsblick" die Schweiz im übrigen bereits 1,7 Milliarden Franken für die F-35-Kampfjets an die USA überwiesen. Die nächste Rate für die Kampfjet-Beschaffung sei nach aktueller Planung Anfang 2027 fällig. Der Bundesrat gehe inzwischen davon aus, dass die bewilligten sechs Milliarden Franken nur noch für rund 30 Maschinen reichen. (NZZaS, S. 9; SoZ, S. 2, Sobli, S.9)

rw/

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:00 Logo WHS Nasdaq 100 Dip Buyer: Rücksetzer erkennen und Chancen systematisch nutzen
11.09.26 SMI-Talfahrt hält an
11.09.26 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
11.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.74 S4IBZU
Short 15’185.55 8.95 SQBT1U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’232.37 19.63 S2BJ7U
Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Bitcoin vor Rally? Was CZ jetzt grösser als Gold sieht
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück
Apple-Aktie: Neuer Chef setzt Akzente mit erstem Falt-iPhone und KI

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.