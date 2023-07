Presseschau vom Wochenende 31 (29./30. Juli)

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln zu wirtschaftsrelevanten Themen aus der Presse vom Wochenende:

UBS I: Gemäss Informationen der "NZZ am Sonntag" muss sich eine Reihe von internationalen Privatkunden der Credit Suisse (CS) eine neue Bank suchen. Besonders betroffen sollen russische Kunden sein. Hier wolle sich die UBS, welche die CS übernommen hat, von 50 bis 75 Prozent des CS-Kundenstamms trennen. Dieses Geschäft ist der UBS zu heikel. Um welche Russinnen und Russen es genau geht, ist laut der Zeitung noch unklar. Dem Vernehmen nach sollen vor allem russische Offshore-Kunden betroffen sein. Die CS betreut vermögende Privatpersonen mit russischem Pass heute aus der Schweiz heraus. Gemäss Insidern will die UBS auch in anderen Regionen bestimmte Kunden der CS nicht übernehmen. Hier soll es sich aber offenbar um Einzelfälle handeln, bei denen die UBS Reputationsschäden fürchtet. Die UBS nahm gegenüber der Zeitung keine Stellung. (NZZaS, S.1,25; siehe auch separater Artikel)

UBS II: Die UBS blockiert gemäss einem Artikel der "SonntagsZeitung" die Justiz bei der Aufklärung der Greensill-Affäre bei der Credit Suisse. Die Anwälte der Bank versuchten, diese Ermittlungen möglichst zu verzögern, heisst es in einem Artikel der Zeitung. Dies führe dazu, dass die Ergebnisse von Hausdurchsuchungen, welche vor bald zwei Jahren durchgeführt worden seien, noch immer nicht ausgewertet seien. Seit über eineinhalb Jahren würden diverse Entsiegelungsverfahren im Kontext dieses Verfahrens durchgeführt, vor allem auf entsprechende Begehren der Credit Suisse, zitiert das Blatt die Zürcher Staatsanwaltschaft. Die UBS-Pressestelle wollte gegenüber der "SoZ" keine Stellung nehmen.

CHINA-STRATEGIE DES BUNDES: Mit der China-Strategie wollte Ignazio Cassis 2021 der wachsenden Bedeutung der Grossmacht Rechnung tragen. Stattdessen steht sie nun auf dem Prüfstand, wie das Aussendepartement (EDA) gegenüber der "NZZ am Sonntag" bestätigte. Bereits im kommenden Jahr endet die Strategie. Es ist unsicher, ob es überhaupt eine Neuauflage geben wird. "Darüber hinaus wird es Aufgabe des Bundesrates sein, zu entscheiden, ob er die aktuelle Strategie nach deren Auslaufen durch eine neue Strategie verlängern will. Diese Entscheidung ist noch ausstehend", so ein EDA-Sprecher. Innerhalb der Verwaltung wächst gleichzeitig die Sorge, dass die Schweizer Neutralität noch stärker unter Druck kommen könnte. Wie aus internen Unterlagen hervorgeht, hat etwa die Nato klare Vorstellungen, so sich die Schweiz im Fall eines Konfliktes zwischen China und dem Westen zu positionieren hat: an der Seite des transatlantischen Bündnisses. (NZZaS, S.1,11)

INFLATION: Die Teuerung trifft Menschen mit geringem Einkommen hart. Sie geraten mit ihren Zahlungen immer häufiger in Rückstand, wie eine Umfrage von "SonntagsBlick" bei städtischen Betreibungsämtern zeigte. So haben die privaten Betreibungsfälle in Luzern im ersten Halbjahr 2023 um 20 Prozent zugenommen. Chur registrierte 17 Prozent mehr Zahlungsbefehle, St. Gallen 12,4 Prozent. In der Stadt und Region Aarau waren es 10,7 Prozent mehr Fälle, in Winterthur 10,7 Prozent. Zürich vermeldet einen Anstieg von 9,5 und Basel-Stadt von 8,4 Prozent. Bei den Regionalstellen der Caritas steigen die Gesuche für die Übernahme von Rechnungen. "Menschen mit niedrigen Einkommen haben keinen Puffer mehr", sagte Aline Masé, Leiterin der Fachstelle Sozialpolitik bei der Caritas. Was Masé besonders beunruhigt: "Immer mehr Menschen, die bei uns in die Beratung kommen, bezahlen ihre Nahrungsmittel mit Kreditkarten." Der Grund: "Sie haben nichts mehr im Portemonnaie. Sie verschulden sich, um essen zu können." (SoBli, S. 1-5))

SCHWEIZERISCHES KONSUMENTENFORUM: Lange weigerte sich das Schweizerische Konsumentenforum, offenzulegen, wie viele Konsumentinnen und Konsumenten es vertritt. Nun zeigen Recherchen der "SonntagsZeitung": Es sind ganz wenige - nämlich 168. Präsidentin Babette Sigg Frank bestätigte diese Zahl der Einzelmitglieder und sagte, die Einzelmitgliedschaften würden eher abnehmen. Fast doppelt so gross wie der totale Mitgliederbeitrag der Einzelmitglieder ist jener der 35 Kollektivmitglieder, darunter vor allem Wirtschaftsverbände und Lobbyorganisationen. Der mit Abstand grösste Einnahmeposten sind jedoch Subventionen des Bundes. Im vergangenen Jahr erhielt das Konsumentenforum 100'440.50 Franken vom Bund. Pro zahlendes Einzelmitglied sind das 598 Franken Subventionen. (SoZ, S.39)

