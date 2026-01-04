Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’382 0.7%  DAX 24’539 0.2%  Euro 0.9290 -0.1%  EStoxx50 5’850 1.0%  Gold 4’330 0.4%  Bitcoin 71’465 1.7%  Dollar 0.7920 0.0%  Öl 60.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Chevron1281709Swiss Re12688156ExxonMobil808963
Top News
BASF-Aktie: BASF plant Milliarden-Projekt in Fernost
Swisscom-Aktie: Al Jazeera Arabic verschwindet bei Sunrise und Swisscom
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Sonntagnachmittag
So wird die Abwesenheitsnotiz richtig formuliert
Morgan Stanley 2026: Chancen und Risiken für Aktien, Gold, Öl und andere Assets
Suche...
Plus500 Depot
04.01.2026 17:12:36

Presseschau vom Wochenende 1 (03./04. Januar)

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln zu wirtschaftsrelevanten Themen aus der Presse vom Wochenende. Die Schlagzeilen in nicht verifizierten Meldungen:

CRANS-MONTANA: Sämtliche Medien befassen sich verständlicherweise ausführlich mit der Aufbereitung der Brandkatastrophe in Crans-Montana, die mit der hohen Zahl an Opfern zu einem nationalen Trauerfall wurde. Bundespräsident Guy Parmelin hat für den kommenden Freitag gemeinsam mit den Kirchen einen nationalen Trauertag angekündigt.

MICROLINO: Microlino, der Hersteller von kleinen Elektroautos, befindet sich in einer schwierigen Lage. "Es könnte deutlich besser laufen", sagte

Wim Ouboter, der Erfinder und Hersteller des Microlino auf die Frage wie das Geschäft laufe in einem Interview mit der "SonntagsZeitung". Die hohen Kosten für Energie und Administration würde es nahezu unmöglich, den Microlino, der derzeit in Turin hergestellt wird, weiter in Europa zu bauen. "Wenn wir aus der EU oder der Schweiz nicht mehr Unterstützung erhalten, müssen wir die Produktion einstellen - oder nach China verlagern", erklärte Ouboter. Er kritisierte zudem die Politik in der Schweiz. Satt die Mikromobilität als innovative neue Fahrzeugklasse zu unterstützen, legt der Bundesrat dem Unternehmen Steine in den Weg. (SoZ; S. 37)

GROUPE MUTUEL: Groupe Mutuel, die Walliser Krankenkasse mit Sitz in Martigny, kürzt die Leistungen für Patienten mit Muskelverspannungen. Per Mitte April 2026 führt die Krankenkasse einen neuen Tarifrahmen für Leistungen der Alternativmedizin ein, wie es in einem Artikel der "Schweiz am Wochenende" heisst. Damit will die Kasse "eine kontrollierte Kostenentwicklung in den Zusatzversicherungen sicherstellen und Prämienerhöhungen begrenzen", wie sie in einem der Zeitung vorliegenden Brief schreibt. Neu vergütet die Groupe Mutuel nur noch 60 Minuten einer Behandlung - die auch 90 oder 120 Minuten dauern können - und zahlt nur noch für fünf Behandlungen plus acht andere Therapien. Für jeweils vier weitere Therapien braucht es einen zusätzlichen medizinischen Bericht. Zuvor gab es keine offizielle Limite für die Anzahl Behandlungen. Laut einer Sprecherin der Kasse sind weniger als 5 Prozent der Kunden davon betroffen. Gemäss der Zeitung waren indes Anfang 2025 rund 1,1 Millionen Personen bei der Kasse zusatzversichert, so dass die Zahl der Betroffenen bei über 50'000 liegen könnte. (SaW; S. 11)

BUNDESVERWALTUNG: Seit Mitte Dezember haben 54'000 Arbeitsplätze der Bundesverwaltung gemäss der "NZZ am Sonntag" Zugang zum KI-Tool Copilot von Microsoft. Eine spezifische Schulung erhielten die Mitarbeitenden nicht, wie ein Sprecher der Bundeskanzlei der Zeitung mitteilte. Für Mitarbeitende der Verwaltung sei ein solches Angebot aber geplant. Auch die Parlamentsmitglieder hätten keine Schulung erhalten. Laden die Politikerinnen und Politiker kritische Daten in das Tool, bewegen sie sich an der Grenze zur Amtsgeheimnisverletzung, wie die Zeitung schrieb. Die Parlamentsdienste hätten keine zusätzlichen Richtlinien im Umgang mit Copilot vorgesehen. Das sei nicht notwendig, teilten sie laut der Zeitung mit. Ob die US-Behörden Zugriff auf verarbeitete Daten haben, bleibt gemäss der "NZZ am Sonntag" offen. (NZZaS; S. 7)

cf/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’413.42 17.69 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’267.48 30.12.2025 17:31:26
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Rohstoffe im Dezember 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Bloomberg-Analyst schlägt Alarm: Bitcoin könnte auf 10'000 US-Dollar fallen
DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Freitagnachmittag ab
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von SAP SE
Alphabet-Aktie gefragt: Warum Buffett & Co. die Google-Mutter gegenüber Quantencomputer-Titeln bevorzugen
Morgan Stanley 2026: Chancen und Risiken für Aktien, Gold, Öl und andere Assets

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

SMI im Feiertag -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneinheitlich -- Hang Seng letztlich stärker - Tokio und Festlandchina geschlossen

Am Freitag blieb der heimische Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.

finanzen.net News

Datum Titel
18:22 Beute in Gelsenkirchen könnte über 100 Millionen Euro liegen
18:22 ROUNDUP: Venezuelas Militär stellt sich hinter Vizepräsidentin
18:18 Rubio setzt auf Druck und Kooperation in Venezuela
17:59 Hegseth: Venezuela-Einsatz war 'genau das Gegenteil' zu Irak
17:59 Demos in mehreren deutschen Städten gegen US-Angriff auf Venezuela
17:56 Venezuelas Militär stellt sich hinter Vizepräsidentin
17:54 Warum nicht mehr Festnahmen? Rubio rechtfertigt Umfang von Einsatz
17:53 Jemen: Regierung bringt Separatistengebiete unter Kontrolle
17:53 ROUNDUP: Technik-Panne legt Griechenlands Flugverkehr lahm
17:48 Medwedew könnte sich Entführung von Merz vorstellen