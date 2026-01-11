Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’510 0.7%  Bitcoin 72’494 -0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 63.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Krypto-Ausblick 2026: Franklin Templeton setzt auf Bitcoin und Ethereum
Gold, Öl & Co. in KW 2: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Erfolgsgeheimnis: Tesla-Chef Elon Musk gibt Tipps für erfolgreiche Meetings
Suche...
11.01.2026 09:24:36

Presse: Vitol liefert erste Naphtha-Ladung aus USA nach Venezuela

Zürich (awp) - Der Rohstoffhändler Vitol wird einem Medienbericht zufolge an diesem Wochenende die erste Ladung Naphtha aus den USA nach Venezuela verladen. Dies sei das Ergebnis einer neuen Liefervereinbarung, die vor wenigen Tagen von Präsident Donald Trump angekündigt wurde, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Naphtha wird als Verdünnungsmittel eingesetzt. Damit könnte das schwere venezolanische Rohöl verdünnt werden, was dessen Transport und Verarbeitung erleichtert, heisst es in dem Reuters-Bericht weiter. Dies wäre ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen, die Produktion in dem südamerikanischen Land anzukurbeln. Nachdem Präsident Nicolas Maduro durch die US-Regierung von Präsident Donald Trump entmachtet wurde, fokussiert sich die Trump-Administration auf die Wiederbelebung der Ölindustrie.

Wie Reuters weiter schreibt, hatte die staatliche PDVSA ihre Produktion in den vergangenen Tagen gedrosselt, nachdem eine monatelange US-Marineblockade ihre Lieferungen eingeschränkt und sie gezwungen hatte, Öl auf Schiffen zu lagern, da die Tanks an Land voll waren.

Vereinbarung mit US-Regierung getroffen

Erst am späten Freitagabend hatten Vitol und sein Handelspartner Trafigura mitgeteilt, mit der US-Regierung Vereinbarungen getroffen zu haben, um bei der Vermarktung des venezolanischen Öls zu helfen. Diese Statements kamen wenige Tage nachdem die Übergangsregierung in Caracas zugestimmt hatte, bis zu 50 Millionen Barrel Rohöl in die USA zu exportieren.

Da mit einer Wiederaufnahme der venezolanischen Ölförderung zu rechnen ist, haben Rohstoffhändler und der Ölkonzern Chevron Naphtha beschafft, um es nach Venezuela zu verschiffen und zur Wiederbelebung der Rohölproduktion in dem Land beizutragen, schreibt Reuters unter Berufung auf seine Quellen weiter.

Vitol habe demnach das Schiff Hellespont Protector gechartert, um rund 460'000 Barrel Naphtha aus Houston zu laden. Derzeit werde nach einem Zeitfenster noch an diesem Wochenende gesucht, um das Verdünnungsmittel zu laden. Damit könnte es dann voraussichtlich kommende Woche in Venezuela angeliefert werden, zitiert Reuters seine Quellen.

Auf eine Anfrage durch die Nachrichtenagentur AWP Finanznachrichten hat Vitol bislang nicht reagiert.

hr/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
09.01.26 Anleger halten sich zurück
09.01.26 Marktüberblick: Puma-Aktie springt
09.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter aufwärts?
08.01.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
08.01.26 Vontobel’s Schweizer Aktienfavoriten («Top Picks») für das Jahr 2026
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verteuert sich am Freitagabend
Strategie und Absatz im Check: Ist Tesla oder BYD die attraktivere Aktie?
TeamViewer-Aktie legt kräftig zu: Umsatzziel 2025 erreicht
Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagmittag mit Kursverlusten
BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Mittag fester
EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KW 52: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
19:38 GNW-News: AACSB eröffnet öffentliches Stellungnahmeverfahren zu den 2026 Global Standards for Business Education
18:34 ROUNDUP 2: Fernverkehr in Norddeutschland bis Sonntag eingeschränkt
18:24 Von der Leyen fordert Freilassung iranischer Demonstranten
17:42 Wadephul macht Stopp in Island auf dem Weg nach Washington
17:17 Ukraine: Rakete auf Charkiw, Verletzte in Slowjansk
17:10 Aktivisten: Mindestens 65 Tote nach Demonstrationen im Iran
17:10 Schah-Sohn ruft zu landesweitem Streik im Iran auf
17:10 Streit um KI: Elon Musk kritisiert britische Regierung
17:04 ROUNDUP: Fernverkehr in Norddeutschland bis Sonntag eingeschränkt