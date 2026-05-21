Presse: UBS verlegt Führung der EMEA-Vermögensverwaltung nach Doha

Zürich (awp) - Die UBS will die Führung des EMEA Wealth Management in den Nahen Osten verlegen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf ein internes Memo schreibt, soll die EMEA-Chefin Christine (Christl) Novakovic im Sommer nach Doha im Emirat Katar ziehen.

Auch der Chef für die Vermögensverwaltung im Nahen Osten, Niels Zilkens, werde nach Doha verlegt. "Der Nahe Osten spielt eine zentrale Rolle für unsere Wachstumsziele und bietet sowohl unserem Unternehmen als auch unseren Kunden bedeutende langfristige Chancen", zitiert Bloomberg Iqbal Khan (Co-President Global Wealth Management) und Beatriz Martin Jimenez (COO und EMEA-Präsidentin) im Memo.

Das Vermögensverwaltungsgeschäft der Bank in der EMEA-Region soll ab dem 1. Juni zudem fünf Sektoren umfassen, schreibt Bloomberg auf Basis eines weiteren Memos von Novakovic. Die neue Struktur soll ihr dabei helfen, die Teams im Nahen Osten bei ihren Wachstumsbemühungen besser unterstützen zu können.

Gegenüber Bloomberg lehnte ein Sprecher der UBS eine Stellungnahme zu den Sachverhalten ab.

Gemäss Bloomberg habe die UBS in den letzten Monaten zahlreiche hochrangige Vermögensverwalter im Nahen Osten verloren. Diese seien erst vor weniger als zwei Jahren eingestellt worden, um die Präsenz in der Region zu stärken.

cg/