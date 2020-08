Presse: Telecom Italia will Anteil am Kabelnetzwerk an KKR verkaufen

NEW YORK (awp international) - Telecom Italia will offenbar einen Teil seines Kabelnetzwerks an einen Finanzinvestor verkaufen. Der Telekomkonzern und der Finanzinvestor KKR seien sich einig, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Demnach soll Telecom Italia für den Anteil von 37,5 Prozent an dem Teil des Netzwerks, der die Daten auf der letzten Meile zu den Kunden liefert, 1,8 Milliarden Euro bekommen.

