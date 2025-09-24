|
24.09.2025 06:33:36
Presse: Swisscom will Jobs nach Holland und Lettland verlagern
Zürich (awp/sda) - Die Telekomanbieterin Swisscom plant laut CH Media die Verschiebung von IT-Stellen nach Rotterdam und Riga. Künftig sollen 1000 bis 1400 Mitarbeitende in den Niederlanden beziehungsweise in Lettland tätig sein, wie CH Media schrieb. Heute seien es zwischen 600 und 800 Beschäftigte.
Ein grosser Teil des Ausbaus im Ausland dürfte demnach auf Kosten von Stellen in der Schweiz geschehen. Eine Swisscom-Sprecherin habe von "gewissen Aufgaben in der IT-Entwicklung" gesprochen, die verlagert würden. Grund sei die "kontinuierliche Kostenoptimierung". Die Swisscom plane, die Verlagerung über die natürliche Fluktuation zu steuern, sagte die Sprecherin zu CH Media.
rw/
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich schwächer -- SMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Chinas Börsen geben letztlich nach - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag richtungslos, während der deutsche Leitindex Aufschläge verbuchte. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. Unterdessen tendierten die chinesischen Indizes am Dienstag gen Süden.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}