Presse: Swisscom will Jobs nach Holland und Lettland verlagern

Zürich (awp/sda) - Die Telekomanbieterin Swisscom plant laut CH Media die Verschiebung von IT-Stellen nach Rotterdam und Riga. Künftig sollen 1000 bis 1400 Mitarbeitende in den Niederlanden beziehungsweise in Lettland tätig sein, wie CH Media schrieb. Heute seien es zwischen 600 und 800 Beschäftigte.

Ein grosser Teil des Ausbaus im Ausland dürfte demnach auf Kosten von Stellen in der Schweiz geschehen. Eine Swisscom-Sprecherin habe von "gewissen Aufgaben in der IT-Entwicklung" gesprochen, die verlagert würden. Grund sei die "kontinuierliche Kostenoptimierung". Die Swisscom plane, die Verlagerung über die natürliche Fluktuation zu steuern, sagte die Sprecherin zu CH Media.

rw/