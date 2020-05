Presse: Swiss gleicht Kurzarbeits-Lohneinbussen ab Juli nicht mehr aus

Zürich (awp) - Die Fluggesellschaft Swiss macht Ernst mit Sparmassnahmen: Ab Juli gleicht sie Medienberichten zufolge den Lohn ihrer Angestellten in Kurzarbeit nicht mehr wie bis anhin auf das gewohnte Lohnniveau aus. Die Verhandlungen mit den Kabinen- und Cockpitgewerkschaften sind jedoch noch im Gange.

Obwohl ein Grossteil der Swiss-Angestellten wegen der Coronakrise in Kurzarbeit sind, haben diese bisher noch ihren vollen Lohn verdient. Die Swiss hat die Lohneinbussen, die durch die Kurzarbeit entstehen, ausgeglichen. Doch wenn es nach der Fluggesellschaft geht, ist damit bald Schluss: Ab Juli sollen die Angestellten in Kurzarbeit nur noch die normale Kurzarbeitsentschädigung erhalten, wie die "Handelszeitung" am Dienstag berichtet.

Laut dem Bericht sind die Verhandlungen mit dem Pilotenverband demnächst abgeschlossen. Das Kabinenpersonal müsse allerdings erst noch darüber abstimmen, hiess es weiter.

Die Swiss hatte bereits Anfang Monat angekündigt, dass sie ihre Kosten angesichts der Coronakrise um ungefähr 20 Prozent senken will. Nachdem der Bundesrat ein Hilfspaket in Form von verbürgten Krediten für die Swiss und ihre Schwester Edelweiss im Umfang von 1,275 Milliarden Franken zur Verfügung stellte, teilte Firmenchef Thomas Klühr mit, man wolle alles tun, um Entlassungen zu vermeiden.

tv/mk