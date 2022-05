Presse: Stadler Rail baut gemeinsam mit indischem Zugbauer ein Werk

Zürich (awp) - Der Ostschweizer Zugbauer Stadler Rail ist in Indien laut Presseberichten mit Medha Servo Drives ein Joint Venture für ein neues Werk zur Herstellung von Schienenfahrzeugen eingegangen. Darüber haben am Donnerstag diverse indische Medien, darunter die Zeitungen "Telangana Today" und "Times of India", berichtet.

Für den Bau des neuen Werks im indischen Bundesstaat Telangana würden insgesamt umgerechnet rund 129 Millionen US-Dollar investiert. Der Bau soll den Plänen zufolge in zwei Jahren abgeschlossen sein und im Werk würden in der Folge voraussichtlich mehr als 2500 Mitarbeitende beschäftigt. Laut der Vereinbarung werde Stadler Rail eine Mehrheitsbeteiligung am gemeinsamen Unternehmen halten.

mk/