Presse: SIX-CEO schliesst Übernahme von Fondsplattform Allfunds aus

Zürich (awp) - SIX-CEO Jos Dijsselhof hat eine Übernahme der Fondsplattform Allfunds durch den Schweizer Börsenbetreiber ausgeschlossen. Allerdings könnte SIX andere Übernahmen erwägen um sein Datengeschäft zu vergrössern oder um dem Unternehmen Zugang zu neuen Anlageklassen zu geben, sagte Dijsselhof in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Die SIX habe sich Allfunds angesehen, sagte der SIX-CEO im Interview. "Wir denken nicht, dass das etwas für uns ist." Im Januar hatte Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, dass SIX einen Allfunds-Kauf erwäge. Die in Amsterdam an der Börse Euronext kotierte Allfunds befinde sich auf der Suche nach Käufern.

tp/