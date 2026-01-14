|
Presse: Selecta verlagert Hauptsitz nach London
Cham (awp) - Die Snackautomatenfirma Selecta verlagert ihren Hauptsitz von Cham (ZG) ins Ausland. Künftig soll das Unternehmen vom neuen CEO Venkie Shantaram von London aus geführt werden, wie die Zeitungen von "CH Media" am Mittwoch berichteten.
Der operative Führungssitz des traditionsreichen Unternehmens soll in einem Co-Working-Büro im Zentrum Londons angesiedelt werden. Mit der Sitzverlagerung und einer neuen Führungsstruktur will das Management laut dem Artikel die Neuausrichtung beschleunigen. Eine AWP-Anfrage an Selecta blieb bisher unbeantwortet.
Zentrale Funktionen wie Buchhaltung, Recht und Steuern sollen jedoch in Cham verbleiben. Auch der Schweizer Standort in Muttenz bleibe bestehen. Bereits im November hatte Selecta den Abbau von 50 bis 60 Mitarbeitenden in der Schweiz angekündigt.
Die im Jahr 1957 gegründete Selecta hatte in den vergangenen Jahren mit rückläufigem Geschäft, hohen Schulden und mehreren Führungswechseln zu kämpfen. Im Frühjahr 2025 musste das Unternehmen mit einem umfassenden Schuldenschnitt stabilisiert werden.
