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31.08.2026 08:12:36
Presse: SBB wollen Haftungsregeln nach Gotthard-Unfall verschärfen
Zürich (awp/sda) - Nach dem Bahnunfall im Gotthard-Basistunnel im Jahr 2023 wollen die SBB nach Angaben der "Neuen Zürcher Zeitung" die Haftungsregeln einseitig verschärfen. Konkret soll eine Klausel auf alle ausländischen Partnern ausgeweitet werden, wie die Zeitung am Montag unter Verweis auf ein unveröffentlichtes Dokument schrieb.
Die Klausel besagt demnach, dass der Kunde für alle Schäden haftet, die auf einen Mangel der von ihm bereitgestellten Wagen zurückzuführen sind. Die ausländischen Partner wehren sich aber dagegen. Das verlagere die Verantwortung in übermässigem Masse, kritisierten laut der Zeitung Vertreter von acht europäischen Güterbahnen.
Die SBB haben laut dem Bericht die Ausweitung daher inzwischen sistiert, dem Vernehmen nach bis Ende Jahr. Ziel sei eine europäische Lösung, sagte ein SBB-Sprecher der Zeitung. Oberste Priorität habe die Sicherheit.
to/uh
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