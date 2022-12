Presse: Saudi-Arabiens Kronprinz möglicher Investor bei CSFB der Credit Suisse

Zürich (awp) - Die neue Investment Bank der Credit Suisse, die Credit Suisse First Boston (CSFB), zieht offenbar das Interesse verschiedener Investoren auf sich. So soll Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman eine Investition in der Grössenordnung von 500 Millionen US-Dollar in Erwägung ziehen, wie es in einem Artikel des "Wall Street Journal" unter Bezug auf mit der Sache vertraute Personen heisst.

Darüber hinaus sei auch eine amerikanische Private Equity Gesellschaft bereit, in ähnlichem Umfang zu investieren. Insgesamt wollen die potentiellen Investoren gemäss dem Artikel 1 Milliarde US-Dollar oder mehr in die CSFB stecken.

Die Credit Suisse lehnte einen Kommentar dazu auf Anfrage von AWP ab.

