Presse: Post plant Streichung von 200 IT-Jobs in der Schweiz
Zürich (awp) - Die Post hat nach Informationen von Tamedia die Streichung von 200 IT-Jobs in der Schweiz geplant. Dies soll ohne Entlassungen geschehen, wie das Medienhaus mit Verweis auf eine interne Information in der Ausgabe vom Dienstag (09.09.) schrieb. Der Konzern will so Kosten einsparen.
Gleichzeitig wolle die Post 200 spezialisierte Stellen an ihrem IT-Standort in Portugal aufbauen, so der Bericht. Dabei plane die Post, auf Erstausschreibungen von Informatikstellen in der Schweiz zu verzichten. Dies soll neu in Lissabon geschehen.
Eine Post-Sprecherin habe die Massnahmen damit begründet, dass nur so das benötigte Know-how sichergestellt und die Post bei steigendem Kostendruck wettbewerbsfähig bleiben könne. Die Schweiz solle weiterhin Hauptstandort für die Informatik blieben. Die Gewerkschaft Syndicom kritisiert das Vorgehen der Post laut dem Bericht scharf.
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
