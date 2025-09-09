Presse: Post plant Streichung von 200 IT-Jobs in der Schweiz

Zürich (awp) - Die Post hat nach Informationen von Tamedia die Streichung von 200 IT-Jobs in der Schweiz geplant. Dies soll ohne Entlassungen geschehen, wie das Medienhaus mit Verweis auf eine interne Information in der Ausgabe vom Dienstag (09.09.) schrieb. Der Konzern will so Kosten einsparen.

Gleichzeitig wolle die Post 200 spezialisierte Stellen an ihrem IT-Standort in Portugal aufbauen, so der Bericht. Dabei plane die Post, auf Erstausschreibungen von Informatikstellen in der Schweiz zu verzichten. Dies soll neu in Lissabon geschehen.

Eine Post-Sprecherin habe die Massnahmen damit begründet, dass nur so das benötigte Know-how sichergestellt und die Post bei steigendem Kostendruck wettbewerbsfähig bleiben könne. Die Schweiz solle weiterhin Hauptstandort für die Informatik blieben. Die Gewerkschaft Syndicom kritisiert das Vorgehen der Post laut dem Bericht scharf.

mk/