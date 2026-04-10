Presse: Polypeptide zieht Interesse von Private Equity-Firmen auf sich

Der Peptidhersteller Polypeptide hat offenbar das Interesse mehrerer Private Equity-Gesellschaften auf sich gezogen. So würden etwa Firmen wie EQT, KKR und auch Advent International eine Übernahme des Zuger Unternehmens prüfen, schrieb Bloomberg am Freitagabend.

Derzeit würden Gespräche geführt, wobei es nicht sicher sei, dass diese zu einer Transaktion führten, schrieb die US-Nachrichtenagentur unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Auch könnte Polypeptide noch das Interesse weiterer potenzieller Käufer auf sich ziehen.

Eine mögliche Übernahme sei zudem vom Mehrheitsaktionär Frederik Paulsen abhängig. Der schwedische Geschäftsmann kontrolliert laut den Angaben der Börse SIX einen Anteil von 56 Prozent an Polypeptide.

Polypeptide erklärte am Freitagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP, dass das Unternehmen Marktgerüchte oder Spekulationen nicht kommentiere. "Das Unternehmen bleibt auf seinen strategischen Plan und auf die Schaffung langfristiger Werte für Aktionäre und Kunden fokussiert", so eine Sprecherin. Vertreter von EQT, KKR und Advent lehnten gegenüber Bloomberg einen Kommentar ab.

An der Schweizer Börse SIX hatten die Polypeptide-Aktien am Freitag dank einem Schlussspurt am späten Nachmittag um 7,8 Prozent auf 31,65 Franken zugelegt. Damit schlossen sie nur noch wenig unter dem bisherigen Jahreshoch vom Januar bei 32,70 Franken.

Der Auftragsfertiger von Peptidwirkstoffen erwartet im laufenden Jahr ein starkes Wachstum, dies vor allem dank dem Geschäft mit Peptiden für metabolische Therapien wie GLP-1. Er baut derzeit seine Kapazitäten an mehreren Standorten aus.

Zug (awp)