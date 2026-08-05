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05.08.2026 18:45:36
Presse: Partners Group steht vor Übernahme von Aroma-Zone für rund 2 Milliarden
Euro
London/Zürich (awp) - Das Private-Equity-Unternehmen Partners Group befindet sich laut einem Medienbericht in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Übernahme der französischen Beauty-Marke Aroma-Zone von Eurazeo.
Der Deal könnte einen Umfang von rund 2 Milliarden Euro haben und bereits am Donnerstag abgeschlossen werden, heisst es in einem Artikel der "Financial Times" (FT), die sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen stützt. Die Transaktion sei allerdings noch nicht abgeschlossen.
Aroma-Zone, mit Sitz in der Provence, wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist auf Beauty- und Wellnessprodukte mit Fokus auf natürliche Inhaltsstoffe spezialisiert. Seit 2021 hält der französische Vermögensverwalter Eurazeo die Mehrheit an Aroma-Zone, damals wurde das Unternehmen mit etwa 700 Millionen Euro bewertet. Die Gründerfamilie Vausselin ist weiterhin bedeutender Anteilseigner.
Eurazeo und Partners Group lehnten eine Stellungnahme gegenüber der "FT" ab. Auch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP wollte sich Partners Group nicht dazu äussern.
ls/cf
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