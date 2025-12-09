Presse: Novartis schliesst Forschungs-Kooperation mit Relation Therapeutics

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Novartis hat mit der britischen Relation Therapeutics Ltd eine Forschungskooperation abgeschlossen. Gemeinsam wollen die beiden Medikamente entwickeln, die gegen Allergien eingesetzt werden können.

Die Zusammenarbeit soll die Expertise von Novartis im Bereich Immun-Dermatologie mit der KI-Plattform für die Medikamentenforschung von Relation Therapeutics kombinieren, wie es in einem Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg heisst. Diese Plattform nutzt Patientendaten, unter anderem aus deren eigenem Gewebe, um die genetischen Grundlagen für das Auftreten von Krankheiten zu entschlüsseln.

Novartis zahlt laut dem Artikel bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar an Relation Therapeutics für die Kooperation. Zu Beginn ist eine Vorauszahlung von 55 Millionen Dollar fällig. Später kommen Meilensteinzahlungen und Umsatzbeiträge hinzu.

