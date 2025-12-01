|
Presse: Nestlé prüft Verkauf von Blue Bottle Coffee
Zürich (awp) - Nestlé prüft laut einem Medienbericht einen Verkauf der Premium-Kaffeekette Blue Bottle Coffee. Der Lebensmittelriese arbeite mit der Investmentbank Morgan Stanley zusammen, um Optionen zu prüfen - einschliesslich eines möglichen Verkaufs, schreibt Reuters unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Der Schweizer Konzern betreibe rund 100 Blue-Bottle-Standorte in den USA und Asien. Der Schritt sei Teil einer umfassenden strategischen Überprüfung unter dem neuen Chef Philipp Navratil.
Nestlé hatte 2017 eine Mehrheitsbeteiligung an Blue Bottle Coffee erworben und bewertete den für seinen Filterkaffee bekannten Premium-Röster mit rund 700 Millionen US-Dollar, wie Reuters weiter schreibt. Es werde erwartet, dass ein Verkauf die Kette mit einem Abschlag bewerten würde, sagten die Insider der Nachrichtenagentur.
Sowohl Nestlé als auch Morgan Stanley wollten den Bericht gegenüber Reuters nicht kommentieren.
