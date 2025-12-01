Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’851 0.1%  SPI 17’661 0.1%  Dow 47’289 -0.9%  DAX 23’589 -1.0%  Euro 0.9342 0.2%  EStoxx50 5’667 0.0%  Gold 4’232 0.4%  Bitcoin 69’785 -3.9%  Dollar 0.8045 0.0%  Öl 63.3 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Idorsia36346343Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Alphabet A29798540Swiss Re12688156
Top News
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Tesla-Aktie vor neuem Höhenflug? Analyst sieht grosse Chancen bei Robotaxis und hebt Kursziel an
Boeing-Aktie vor Ausbruch? Analyst setzt auf starkes Comeback ab 2026
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
Milliardendeal zwischen NVIDIA und Synopsys - Aktien legen zu
Suche...
eToro entdecken
01.12.2025 23:00:36

Presse: Nestlé prüft Verkauf von Blue Bottle Coffee

Zürich (awp) - Nestlé prüft laut einem Medienbericht einen Verkauf der Premium-Kaffeekette Blue Bottle Coffee. Der Lebensmittelriese arbeite mit der Investmentbank Morgan Stanley zusammen, um Optionen zu prüfen - einschliesslich eines möglichen Verkaufs, schreibt Reuters unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der Schweizer Konzern betreibe rund 100 Blue-Bottle-Standorte in den USA und Asien. Der Schritt sei Teil einer umfassenden strategischen Überprüfung unter dem neuen Chef Philipp Navratil.

Nestlé hatte 2017 eine Mehrheitsbeteiligung an Blue Bottle Coffee erworben und bewertete den für seinen Filterkaffee bekannten Premium-Röster mit rund 700 Millionen US-Dollar, wie Reuters weiter schreibt. Es werde erwartet, dass ein Verkauf die Kette mit einem Abschlag bewerten würde, sagten die Insider der Nachrichtenagentur.

Sowohl Nestlé als auch Morgan Stanley wollten den Bericht gegenüber Reuters nicht kommentieren.

ys/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dienstag 18 Uhr live: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst

Carsten Umland zeigt im Webinar ab 18 Uhr, wie Du mit System Aktien findest, die kurz vor dem Ausbruch stehen - fernab von Hypes, mit klarer Struktur und echtem Fokus auf nachhaltige Rendite.

Schnell Plätze sichern!

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

01.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Roche als Zugpferd
28.11.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Bachem, DocMorris
27.11.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Barry Callebaut AG
27.11.25 SMI kratzt an 7-Monats-Hoch
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’359.55 19.45 NTUBSU
Short 13’635.58 13.65 SRNBXU
Short 14’120.65 8.97 BOKS7U
SMI-Kurs: 12’850.73 01.12.2025 17:30:08
Long 12’309.63 19.90 S9VBDU
Long 12’013.91 13.65 SSBBTU
Long 11’505.81 8.88 S4TBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zahlreiche Verkäufe: So hat die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 investiert
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
Jahresendrally noch möglich? Darum befindet sich die TKMS-Aktie im Abwärtstrend
Tesla-Aktie tiefer: Rekordabsatz in Norwegen - Musk will Schuldenkrise mit KI lösen
Gold, Öl & Co. in KW 48: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
Die Performance der Kryptowährungen in KW 48: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Bitcoin Supply Shock 2025: Ist eine Angebotsverknappung realistisch?
Lufthansa- und Airbus-Aktien uneins: Datenproblem ohne Auswirkung auf Swiss-Flüge - Updates für A320-Jets

Top-Rankings

Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
November 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der November 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich d ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:09 Kreise: Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei
22:38 Völkerrechtsbruch?: Weißes Haus stärkt Hegseth den Rücken
22:37 INDEX-MONITOR/Nach fortgesetztem Kursrutsch: Lanxess raus aus Stoxx Europe 600
22:37 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: US-Börsen mit schwachem Dezember-Auftakt
22:15 Aktien New York Schluss: US-Börsen mit schwachem Dezember-Auftakt
21:25 ROUNDUP 4: Airbus schockt mit Softwareärger und mangelhaften Teilen - Kursrutsch
21:15 ROUNDUP: Moskau erklärt wichtige ukrainische Stadt Pokrowsk für erobert
21:08 Devisen: Euro hält sich knapp über 1,16 US-Dollar
21:26 Kreml: Russisches Militär erklärt Pokrowsk für erobert
20:04 Aktien New York: Verhaltener Dezember-Auftakt im Zuge von Bitcoin-Turbulenzen