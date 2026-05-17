Presse: Kühne Holding erwägt weitere Aufstockung von Lufthansa-Anteil

Zürich/Frankfurt (awp) - Die Kühne Holding des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne erwägt laut einem Bericht der "Neuen Zürcher Zeitung", ihren Anteil an der deutschen Lufthansa weiter auszubauen. Die Holding mit Sitz in Schindellegi ist mit 20 Prozent grösster Einzelaktionär des Flugkonzerns.

"Wir beobachten die Marktentwicklungen und die operative Entwicklung der Lufthansa weiterhin aufmerksam und schliessen den Erwerb weiterer Aktien innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht aus", wird Kühne-Verwaltungsratspräsident Karl Gernandt in einem am Sonntag online publizierten NZZ-Artikel zitiert. Die Lufthansa-Beteiligung diene der "Umsetzung der strategischen Ziele der Kühne Holding AG."

Der Kühne-Präsident, der auch Einsitz im Lufthansa-Verwaltungsrat hat, signalisierte gegenüber der NZZ auch Unterstützung für ein im vergangenen Jahr gestartetes Sanierungsprogramm der Kernmarke Lufthansa Airlines. Lufthansa hatte Anfang Woche in einer Stimmrechtsmitteilung bekanntgegeben, dass Kühne seinen Anteil am deutschen Lufthansa-Konzern von 15 auf 20 Prozent erhöht hatte.

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